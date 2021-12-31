Украине предсказали поражение в войне с Россией за десять минут

России для разгрома Украины не понадобится заходить на ее территорию. Она просто уничтожит ключевые пункты управления государством, на это понадобится не более десяти минут. Об этом в эфире телеканала UkrLife заявил бывший руководитель информационного департамента МИД Украины, депутат Верховной рады Олег Волошин.

По словам депутата, если описанное им произойдет, ВСУ потеряют те немногие признаки современности, которые у них в настоящее время имеются.

«Они вообще, наверное, не понимают, что такое современная высокотехнологичная война», — заявил Волошин.

Ранее Волошин утверждал, что российской армии будет достаточно недели, чтобы разгромить вооруженные силы Украины. Именно поэтому его стране не выгодно развязывать боевые действия против восточного соседа.

Таже стало известно, что Украина выделит в 2022 году порядка 1,33 миллиарда долларов на усиление границ с Россией и Белоруссией. Украинский кабмин уже утвердил для этого новую программу. Деньги направят из государственного бюджета. Выполнять программу поручено Государственной пограничной службе, министерству инфраструктуры и областным администрациям.