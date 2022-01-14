Украина может быть спасена только в случае, если США введут санкции против газопровода «Северный поток — 2». Об этом заявил сенатор-республиканец Тед Круз, автор соответствующего законопроекта. Его слова привели РИА «Новости».

«Через дни, недели, в ближайшие месяцы мы можем увидеть российские танки на улицах Киева», — предупредил сенатор.

По его мнению, к такому развитию событий приведет непринятие предлагаемого закона. Круз утверждает, что президент России Владимир Путин «хочет воссоздать Советский Союз». При этом Украину российское руководство якобы намерено «стереть с лица земли». Следовательно, от принятия санкций в отношении СП-2 зависит существование Украины, убежден сенатор.

Круз также отметил, что бездействие демократического руководства США обеспечит ввод трубопровода. Он обвинил администрацию страны в том, что они ставят преданность партии выше национальных интересов.

«Если бы республиканец был президентом, все демократы бы поддержали проект», — заявил сенатор.

Законопроект Теда Круза о санкциях против «Северного потока — 2» не поддержали в администрации США. В совете национальной безопасности сказали, что документ может подорвать усилия по сдерживанию России и лишить Штаты рычагов давления. При этом в администрации президента поддержали законопроект демократа Роберта Менендеса, предусматривающий санкции против России и Путина в случае эскалации ситуации вокруг Украины.