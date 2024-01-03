Мир 03 января 2024, 19:42 Украине предсказали долгую расплату за удары по Белгороду Экс-сотрудник ЦРУ Джонсон назвал эффективным ответ России на теракт в Белгороде РИА «Новости»

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Ракетными ударами по Белгородской области Украина загнала себя в невыгодное положение. Россия запустила в ответ целый шквал ракет, уничтожающих военную инфраструктуру и боевую технику. Перехватить их все у Украины нет возможностей. Об этом в эфире YouTube-канала Judging Freedom заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон.

Он подчеркнул, что, в отличие от украинский военных, российская армия наносит высокоточные удары по стратегическим целям.

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«Русские уничтожили много иностранных наемников, офицеров украинской разведки, разрушили промышленные предприятия, на которых пытались производить дроны и другое военное оборудование», — заявил Джонсон.

Бывший сотрудник ЦРУ добавил, что выбранная российской армией стратегией показала свою эффективность в достижении целей спецоперации. При этом ВСУ ударами по мирному населению заставили Россию нарастить количество ударов, справиться с которыми противник не сможет.

Украинские военные нанесли массированный ракетный удар по центру Белгорода в минувшую субботу, 30 декабря. Жертвами стали 25 мирных жителей, в том числе пятеро детей. Еще 109 человек получили ранения различной степени тяжести.

На следующий день российские войска нанесли «удар возмездия» по военным объектам и центрам принятия решений в Харькове. По данным Минобороны, высокоточное оружие уничтожило бывший гостиничный комплекс, который Главное управление разведки превратило в штаб для офицеров и место размещения иностранных наемников, завербованных для терактов в России.

Президент Владимир Путин в ходе встречи с проходящими лечение в госпитале Вишневского участниками СВО заявил, что это не последний удар по украинской военной инфраструктуре. Он подчеркнул, что российская армия только увеличит количество атак, потому что теракт против гражданского населения не может оставаться безнаказанным.