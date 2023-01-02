Мир 02 января 2023, 19:28 Затяжную холодную войну предрекли из-за кризиса на Украине Представитель партии Эрдогана: украинский кризис приведет к затяжной холодной войне РИА «Новости»

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В Турции допустили, что затягивание украинского кризиса способно привести к возникновению новой холодной войны. Таким прогнозом поделился официальный представитель правящей Партии справедливости и развития (ПСР) Омер Челик. Его слова привел ТАСС.

«Стабильного прекращения огня на горизонте не предвидится. Более того, мы можем сказать, что происходит формирование затяжной холодной войны», — сказал он.

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Челик напомнил, что с самого начала конфликта Турция проводит политику по его урегулированию за столом переговоров и продолжит прилагать все усилия для этого в будущем.

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обратился к властям Европы и США, заявив о необходимости быть готовыми к длительному конфликту на Украине. По его словам, успехи украинских военных на фронте не должны создавать ложную иллюзию о том, что они смогут победить Россию. При этом генсек НАТО выразил уверенность, что украинский кризис завершится подписанием мирного договора между странами.