Украине грозит военный переворот, который последует за отставкой премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Не исключено, что события повлекут за собой насильственную гибель украинского президента Владимира Зеленского.

Экс-депутат Верховной рады Илья Кива заявил в своем Telegram-канале, что конец карьеры главы британского кабмина фактически говорит о закате эры несистемных политиков.

«На очереди импичмент Байдена, и, конечно, ждем с нетерпением военного переворота и гибели <…> Зеленского», — он.

Борис Джонсон заявил об отставке накануне. Он покинет пост главы Консервативной партии Великобритании и кабинета министров, но будет выполнять обязанности премьера до назначения преемника.

За последние дни британский кабмин покинули более 50 человек, напомнило РИА «Новости». Со своих должностей в том числе ушли руководители Минфина и Минздрава, заявив о недоверии Джонсону и методам его работы.