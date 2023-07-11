Мир 11 июля 2023, 00:06 Украине предрекли в США скорое самоуничтожение Экс-советник Пентагона Макгрегор: Украина может распасться до поражения от России Freepik

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Украину разрушает множество внутренних проблем. Она может развалиться как государство еще до того, как Россия нанесет ей последний удар. Такое заявление в интервью каналу Judging Freedom на YouTube сделал экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

«Украина может самоуничтожиться до того, как Россия нанесет ей сокрушительный удар, — настолько плохи дела сейчас внутри страны», — сказал он.

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Полковник объяснил, что о проблемах говорит многое, в том числе, увеличение числа случаев дезертирства из ВСУ. Кроме этого, обычные люди тоже предпочитают уезжать из страны. По его словам, украинцы «толпами бегут» за границу.

Также среди населения наблюдается рост числа недовольных политикой нынешнего президента Владимира Зеленского.

Ранее экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Украину от полного краха спасут только смена президента. По его мнению, политика нынешнего украинского лидера ведет к поражению во всех сферах.