Мир 21 августа 2023, 21:53 Украине предрекли в США потерю значительных территорий Американский журналист Хинкл: Украина лишится выхода к морю Pxhere

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Украина лишится значительных территорий, если в стране продолжатся боевые действия. Такое заявление сделал американский журналист Джексон Хинкл в своем блоге на YouTube.

Россия достигнет своих целей, при этом Украина потеряет выход к морю. Польша вторгнется на запад страны с помощью Соединенных Штатов, спрогнозировал Хинкл. По его словам, именно российская сторона урегулирует ситуацию на Украине на своих условиях.

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«Мы знаем, как закончится этот конфликт. Украина лишится выхода к морю», — подчеркнул журналист.

Он добавил, что президенту России Владимиру Путину хорошо известно, на что готовы пойти западные государства для достижения своих целей в Восточной Европе.

Представители Службы внешней разведки РФ не раз предупреждали о захватнических планах Польши в отношении Украины. Директор СВР Сергей Нарышкин заявлял, что поляки прорабатывают сценарии расчленения соседней страны и рассчитывают на поддержку Великобритании и Соединенных Штатов.