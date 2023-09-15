15 сентября 2023, 01:25
Украине предрекли в США потерю городов в случае продолжения конфликта
Экс-разведчик Риттер: если бои продолжатся, ВСУ потеряют Харьков и Николаев
Украина может лишиться еще нескольких регионов в случае продолжения боевых действий. Таким прогнозом экс-разведчик ВС США Скотт Риттер поделился в интервью журналисту Дэнни Хайфону на его YouTube-канале.
«Россия не только удержит территории, которые уже вошли в ее состав, но и заберет Харьков, Николаев и Днепропетровск, если Украине хватит глупости, чтобы продолжать этот конфликт», — сказал он.
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По словам Риттера, если киевский режим утратит контроль над Одессой и Черноморским побережьем, то они больше никогда не вернутся под власть Украины.
Ранее экс-разведчик назвал решающим моментом для ВСУ подход российской армии к городу Одессе. Риттер пояснил, что это будет последний шанс для Киева пересмотреть конфликт до того, как Россия освободит Одессу и ограничит доступ Украины к Черному морю.
Бывший морской пехотинец США Брайан Берлетик также считает, что Украина потеряет еще несколько областей, прежде чем даст согласие на мирные переговоры.
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Специальная военная операция РФ на Украине
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