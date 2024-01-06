Мир 06 января 2024, 20:59 Украине предрекли в сентябре потерю Харькова и Одессы Экс-разведчик Риттер: Одесса и Харьков войдут в состав России в конце конфликта РИА «Новости»

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Одесса, Николаев, Харьков и Днепропетровск могут войти в состав России после окончания спецоперации. Судьбу украинских регионов экс-разведчик США Скотт Риттер определил в интервью YouTube-каналу U.S. Tour of Duty.

«Есть предположение, что все закончится к сентябрю. После этого карта Украины не будет выглядеть так, как сейчас. Одесса, Николаев, Днепропетровск, Харьков будут уже территориями России», — сказал он.

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Риттер напомнил, что украинская армия терпит поражение на поле боя и близится момент, когда Вооруженные силы России ничего не сможет остановить.

Украину уже предупреждали о потере огромной части территории, которую захотят себе вернуть Румыния, Венгрия и Польша. По мнению бывшего сотрудника ЦРУ Ларри Джонсона, Одесса войдет в состав России уже в 2024 году.

Ранее британский полковник в отставке Хэмиш де Бреттон-Гордон не исключил ввод войск НАТО на территорию Украины.