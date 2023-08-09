Мир 09 августа 2023, 21:58 Украине предрекли в Италии потерю 4 городов из-за амбиций НАТО Fatto Quotidiano: Украина из-за НАТО потеряет Харьков, Сумы, Николаев и Одессу Unsplash

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Украина может потерять контроль над четырьмя крупными городами из-за амбиций НАТО, написал в статье для итальянской газеты IL Fatto Quotidiano обозреватель и социолог Алессандро Орсини. Страна может лишиться Харькова, Сум, Николаева и Одессы.

«Чем больше будет становиться НАТО, тем меньше будет Украина», — заявил колумнист.

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Вступление в Североатлантический альянс Финляндии привело к дисбалансу в регионе. Орсини выразил уверенность, что именно стремление НАТО расширяться на восток вынудило Россию увеличить зону спецоперации для обеспечения безопасности страны. Обозреватель обвинил Вашингтон в цинизме и заявил, что по вине США Украина может потерять контроль над городами Харьков, Сумы, Николаев и Одесса.

Ранее подобную участь предрек Украине экс-разведчик США Скотт Риттер. Он заявил, что российская армия обладает достаточным количеством сил, чтобы взять под контроль Харьков, если командование посчитает это необходимым. После провалов контрнаступления ВСУ не смогут оказать никакого отпора ВС РФ.