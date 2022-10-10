Украине предрекли увеличение поставок оружия с Запада после ударов | 360°

Мир 10 октября 2022, 16:40 Поделиться Telegram

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Viber Украине предрекли увеличение поставок оружия с Запада после ударов Политолог Бовт спрогнозировал поставки дальнобойного оружия на Украину после ударов Википедия

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Запад увеличит поставки оружия на Украину и включит в них средства противовоздушной обороны и дальнобойные гаубицы, которых пока не было. Такой прогноз в беседе с Lenta.ru сделал политолог Георгий Бовт.

Он пояснил, что так Запад ответит на массированный обстрел украинских городов и районов, который произошел в понедельник, 10 октября.

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«В том, что теперь Запад нарастит объемы поставок вооружений, нет сомнений. Будут поставлять и ПВО, и более дальнобойное оружие, которого не было до сих пор», — заявил Бовт.

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По словам политолога, страны Запада готовятся перейти на новый этап в поставках оружия на Украину в связи с новой эскалацией.

Эксперт напомнил, что Германия раньше отказывала властям Украины в поставках танков и систем противовоздушной обороны. Теперь от правительства европейской страны можно ждать изменения этой позиции.

Мнение, что объемы вооружения на Западе закончатся, Бовт назвал беспочвенными. Он отметил, что речь в данном случае может идти только о советском оружии, которое осталось на балансе стран Восточной Европы. Но даже его можно купить в третьих странах. Кроме того, входящие в Евросоюз страны всегда могут перезапустить собственный военно-оборонный комплекс.

«В принципе, ничего глобально нового не произойдет: западные страны еще с лета начали постепенно наращивать поставки и переходить к более мощным наступательным вооружениям. Для России это не должно стать сюрпризом», — подчеркнул политолог.

По мнению политолога, в новых условиях России нужно или продолжать боевые действия, уничтожая поставляемые на Украину вооружения. Вторым путем, по словам Бовта, может стать ядерный удар, если остальные аргументы не сработают.

Российские военные использовали высокоточное оружие для ударов по объектам энергетики, связи и военного управления Украины. Об этом в ходе заседания Совета Безопасности заявил президент России Владимир Путин.

Он подчеркнул, что это стало ответом на действия украинских властей, которые уже не первый год действуют как международные террористы, обстреливая территории Донбасса и организуют теракты на территории России.

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