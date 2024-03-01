Мир 01 марта 2024, 07:22 Украине предрекли утрату Харькова и Одессы Риттер: Украина уступит Одессу и Харьков России, если конфликт не закончится РИА «Новости»

Читать 360tv в

Украина лишится контроля над некоторыми крупными городами, если конфликт не завершится в ближайшее время. Об этом YouTube-каналу Dialogue works рассказал бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.

«Мы видим все больше признаков, что конфликт не завершится, пока Николаев, Харьков, Днепропетровск и Одесса не станут российскими. Если Украина захочет продолжить это самочувствие, то и больше того», — отметил он.

Реклама

Риттер не исключил, что если Украине не прекратит слушать советы кураторов из НАТО, то лишится еще около 20% территории.

Российский президент Владимир Путин ранее заявил, что Одесса являлась исторически русским городом, а Украина к этой территории не имела отношения.

Политолог Вадим Карасев заявлял, что если Россия сумеет отрезать Украину от Черного моря и установить контроль над Одессой, то конфликт завершится в ее пользу.