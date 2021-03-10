Украине предрекли утрату главного национального достояния

Украина рискует лишиться своего главного национального достояния, которым считается сельскохозяйственная почва. Об этом со ссылкой на ученых Института географии НАН Украины сообщило издание «Урядовый курьер».

Аграрии слишком активно эксплуатируют украинские почвы. Сельхозпроизводители сеют кукурузу, рапс и сою — эти культуры приносят большой доход, но сильно истощают грунт. Их доля за последние годы уже превысила 50%. В связи с этим не только деградирует почва, но и ухудшается качество грунтовых и поверхностных вод, вследствие чего происходит заиливание водоемов и уничтожение водной флоры и фауны.

Значительная доля сельскохозяйственных земель на Украине контролируется крупными агрохолдингами. Специалисты отметили, что такая ситуация характерна для стран, в которых плохо соблюдается законодательство, существуют большие проблемы с коррупцией и наблюдается низкий уровень развития гражданского общества.

Ранее сообщалось, что в 2020 году из-за коррупции на таможне Украина недосчиталась около 100 миллиардов гривен в виде налогов и сборов.