Мир 25 ноября 2023, 22:40 Украине предрекли уничтожение Россией истребителей F-16 InfoBRICS: ВС РФ уничтожат ракетами «Кинжал» и «Искандер» авиабазы ВСУ с F-16 РИА «Новости»

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Вооруженные силы России нанесут сокрушающие удары по авиабазам ВСУ с истребителями F-16 ракетами «Кинжал» и «Искандер». Об этом военный эксперт Драго Босник написал в статье для InfoBRICS.

«Легендарные „Искандеры“ могут легко уничтожить точными ударами целые эскадрильи, стоящие на взлетно-посадочных полосах. Другие носители боеголовок, такие как истребители МиГ-31К и даже Су-34М, могут запустить гиперзвуковые ракеты 9-А-7660 „Кинжал“ и ликвидировать целые авиабазы с самолетами F-16», — указал он.

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Босник также напомнил, что у американских самолетов в небе нет гарантий безопасности, российские военные смогут изучить их после уничтожения и разработать еще более совершенные.

По словам эксперта, с учетом летающих над Украиной российских МиГ-31БМ, Су-35С и Су-57 вероятность выживания любого иностранного истребителя фактически равна нулю. Такая же ситуация развернется и на земле за счет более современных зенитно-ракетных комплексов России.

Американские СМИ ранее сообщили, что Россия нарастила производство ракет для комплекса «Искандер-М», чтобы активно применять на Украине.