Мир 20 января 2024, 18:28 Украине предрекли уничтожение объектов ВПК в случае новых ударов по Крыму InfoBRICS: Россия усилит удары по объектам на Украине в случае атаки на Крым

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Российские военные уничтожат объекты военно-промышленного комплекса на всей территории Украины в случае новых ударов по Крыму. Об этом написал обозреватель издания InfoBRICS Лукас Лейрос.

По мнению журналиста, ответ России на повторные атаки на Крым может выражаться не в изменении ситуации на линии фронта, а в увеличении числа воздушных ударов по стратегическим объектам Украины.

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ВС России будут поражать военные объекты, критическую инфраструктуру и центры принятия решения, как это делали ранее после попыток украинских властей обострить конфликт, подчеркнул Лейрос.

После ракетного обстрела Белгорода 30 декабря, в результате которого погибли более 20 человек, свыше 100 человек пострадали, ВС России нарастили интенсивность ударов по инфраструктурным объектам Украины.

На минувшей неделе ВКС России применили комплексы «Кинжал» для нанесения групповых ударов по противнику. При ударе по пункту дислокации ВСУ в Харькове погибли порядка 60 иностранных наемников.