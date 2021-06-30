Украине предрекли судьбу Югославии

Экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев пришел к выводу, что в будущем Украину ждет развал на четыре части. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Мы же понимаем, что Югославия была не последняя страна, которую разделили в прошлом веке, в этом веке, это, скорее всего, будет Украина», — цитирует Мураева «Взгляд».

Он заметил, что такие страны, как Румыния, Венгрия и Польша преследуют свои цели, активно раздавая паспорта украинцам и безвозмездно вкладываясь в сопредельные украинские территории.

«Мы нежизнеспособны экономически, мы не в состоянии себя содержать, мы не имеем будущей перспективы, мы живем в кредит», — добавил бывший парламентарий.