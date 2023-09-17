Мир 17 сентября 2023, 19:03 Украине предрекли создание армии с нуля после потерь ВСУ Экс-агент ЦРУ Джонсон заявил о гибели подготовленных НАТО бригад ВСУ Ministry of Defense of Ukraine

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Прошедшие многолетнюю подготовку в странах НАТО бригады ВСУ погибли в результате ударов российской армии. Об этом в эфире YouTube-канала Dialogue Works заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

Он подчеркнул, что речь идет об опытных офицерах, которых готовили девять лет. Они сами набирали солдат в свои бригады, отдавая предпочтения только самым способным бойцам. Но в итоге погибли все.

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Джонсон заметил, что изначально страны Запада возложили очень большие надежды на подготовленных украинских солдат, посчитав, что те смогут дать достойный отпор российской армии. Но украинцы не вынесли военной мощи России, которая их перемолола.

«Украине приходится создавать новую армию с нуля. Только в этот раз у них нет подходящих по здоровью людей», — подчеркнул бывший аналитик ЦРУ.

Он пояснил, что в ходе контрнаступления ВСУ понесли огромные потери и сейчас власти срочно решают вопрос с новым набором в ходе полной мобилизации.

Слова Джонсона фактически подтвердил исполняющий обязанности начальника Полтавского областного военкомата подполковник Виталий Бережной, который заявил о потере 90% личного состава ВСУ за год. В качестве примера он привел 100 человек, призванных прошлой осенью, из которых боеспособными остались от 10 до 20 человек.