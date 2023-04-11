Мир 11 апреля 2023, 03:54 Украине предрекли сокращение населения до 24 миллионов человек ООН: население Украины к 2100 году сократится на 45% из-за миграции и смертности Pixabay

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Население Украины к 2030 году может сократиться до 24 миллионов человек. К 2100 году депопуляция страны достигнет практически половины от текущей численности, сообщили «Вести.ua».

Об этом свидетельствуют статистика ООН и Госстата Украины, а также исследования ряда социологов.

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«По подсчетам ООН, к 2100 году население Украины сократится на 45%. По данным Госстата Украины, с начала 2021 года смертность выросла на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — сказано в публикации.

Социологи утверждают, что уехавшая из страны с началом конфликта молодежь не вернется назад, а предпочтет осесть в Европе. У людей разрушено жилье, нет работы и им некуда возвращаться.

Руководитель Института демографии и социальных исследований Элла Либанова считает, что к 2030 году население Украины сократится до 24-32 миллионов человек. А текущий 2023 год станет катастрофическим по показателю падения рождаемости и высоким по показателям смертности. Причем, причинами последнего будут не только конфликт, но и стрессы, перегрузки, некачественное питание и недостаточность медицинской помощи.

Помимо тех, кто уже покинул страну, эмигрировать могут еще до пяти миллионов человек. Страны Европы будут стимулировать эмиграцию с Украины. Не вернутся в страну в первую очередь бизнесмены, родители с детьми, поступившими в образовательные учреждения, люди, создавшие за границей новые семьи, и пенсионеры, которые за рубежом обеспечены куда лучше, чем на родине.

Ранее сообщалось, что массовые протесты начались в Германии из-за огромного потока беженцев с Украины. Немцы возмущены количеством мигрантов в стране.