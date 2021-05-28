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    28 мая 2021, 16:27

    Украине предрекли сложности без белорусского бензина

    Андрей Иванов, Екатерина Андронова

    Украине без белорусского бензина будет тяжело, так как он занимает почти половину местного топливного рынка. Прекращение поставок нанесет удар по бизнесу и инфраструктуре обеспечения нефтепродуктами. Об этом рассказал руководитель аналитического центра независимого топливного союза Григорий Баженов.

    Украине предрекли сложности без белорусского бензина

    «Насколько я знаю, поставки 95-го бензина из Белоруссии занимают достаточно существенную долю рынка Украины. Если мне память не изменяет, в районе 50%. И, безусловно, это сложная задача, с которой столкнется в целом украинский бизнес, украинские АЗС, украинская инфраструктура нефтепродуктообеспечения», — поделился своим видением ситуации с «360» Баженов.

    По словам собеседника, ситуацию можно будет решить за счет альтернативных узлов поставок.

    Ранее эксперт по энергетическим вопросам, директор «Консалтинговой группы А-95» Сергей Куюн написал в Facebook, что Украина останется без белорусского бензина А-95. По его словам, переговоры по импорту топлива еще продолжаются, но Украине уже надо искать 50 тысяч тонн бензина, чтобы покрыть нехватку.