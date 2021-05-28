Украине предрекли сложности без белорусского бензина

Украине без белорусского бензина будет тяжело, так как он занимает почти половину местного топливного рынка. Прекращение поставок нанесет удар по бизнесу и инфраструктуре обеспечения нефтепродуктами. Об этом рассказал руководитель аналитического центра независимого топливного союза Григорий Баженов.

«Насколько я знаю, поставки 95-го бензина из Белоруссии занимают достаточно существенную долю рынка Украины. Если мне память не изменяет, в районе 50%. И, безусловно, это сложная задача, с которой столкнется в целом украинский бизнес, украинские АЗС, украинская инфраструктура нефтепродуктообеспечения», — поделился своим видением ситуации с «360» Баженов.

По словам собеседника, ситуацию можно будет решить за счет альтернативных узлов поставок.

Ранее эксперт по энергетическим вопросам, директор «Консалтинговой группы А-95» Сергей Куюн написал в Facebook, что Украина останется без белорусского бензина А-95. По его словам, переговоры по импорту топлива еще продолжаются, но Украине уже надо искать 50 тысяч тонн бензина, чтобы покрыть нехватку.