Мир 11 сентября 2023, 18:52 Украине предрекли скорый переворот из-за действий Зеленского Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: ВСУ устроят восстание против Зеленского Unsplash

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Вооруженные силы Украины могут восстать против президента страны Владимира Зеленского. Глава киевского режима попросту не смог стать авторитетной фигурой, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works.

Ведущий программы поинтересовался у Джонсона, стоит ли ожидать военного переворота на Украине и свержения нынешнего киевского режима в ближайшее время.

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«Я ожидаю подобного, удивлен, что этого еще не произошло», — указал экс-агент ЦРУ.

Джонсон подчеркнул, что Зеленский не смог стать сильной политической фигурой для украинцев. Его предвыборная кампания строилась на лжи, так как он не установил мир с Россией вопреки многочисленным обещаниям. Наоборот, глава республики привел государство к эскалации конфликта с соседней страной.

Вместе с тем социальные опросы выявили, что большая часть населения Украины выступает против Зеленского. Это связано с нынешними событиями, отметил Джонсон.

«Я не вижу большого энтузиазма на Украине, чтобы продолжать военные действия и дальше терять людей», — резюмировал экс-агент ЦРУ.

Ранее газета The Times выпустила разгромную статью об Украине. Критике подверглось и государственное устройство страны, и сам президент Владимир Зеленский. Таким образом Великобритания подала сигнал о начале поиска нового главы республики.