Мир 20 июля 2023, 07:09 Украине предрекли скорый конец из-за действий Запада Обозреватель Чэнь Фэн: Украине придет конец в случае прекращения поддержки Запада РИА «Новости»

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Украине настанет конец, если западные страны прекратят ее военную и финансовую поддержку. Об этом в материале для издания Guancha написал обозреватель Чэнь Фэн.

«Объемы помощи со стороны НАТО не вырастут. С отправкой боеприпасов и денег уже возникло много проблем, а Запад начал уставать от новых требований Зеленского и этого бесконечного конфликта», — сообщил он.

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Фэн отметил, что Украина попала в тупик и если НАТО прекратит помощь, то «этой стране конец».

«Украина хочет войти в состав альянса в обход нынешнего устава. При этом захват Донбасса и Крыма вообще противоречит интересам альянса», — добавил обозреватель.

Ранее бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что лишь финансовая помощь со стороны США держит Украину на плаву в конфликте с Россией. По его мнению, Зеленский пришел в ярость из-за отказа НАТО принять его страну в альянс.