Мир 04 августа 2023, 23:17 Украине предрекли скорую потерю Харькова Экс-разведчик ВС США Риттер заявил о возможностях России без усилий освободить Харьков РИА «Новости»

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Российская армия обладает достаточным количеством сил, чтобы взять под контроль Харьков, если командование посчитает это необходимым. Об этом в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер.

Он подчеркнул, что украинские войска после провалов контрнаступления не смогут оказать никакого отпора атаке армии России.

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«ВСУ находятся на грани краха, а резервы, которые есть у России, могут позволить ее военным легко освободить Харьков», — заявил Риттер.

Бывший разведчик добавил, что речь идет не о захвате, а именно об объявленном президентом России Владимиром Путиным освобождении территорий в рамках проведения специальной военной операции.

Риттер не в первый раз заявил о крахе украинских войск. Он уже предсказал стратегическое поражение ВСУ в ближайшее время из-за полной растраты резервов при попытке прорвать выстроенную российской армией линию обороны.