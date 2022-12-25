Мир 25 декабря 2022, 18:45 Украине предрекли скорое вхождение в состав России Депутат Шеремет предложил помощь Украине в подготовке плана о вхождении в состав России РИА «Новости»

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Властям Украины стоит подготовить план о вхождении страны в состав России. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет. Он подчеркнул, что даже готов помочь в составлении документа.

Парламентарий отреагировал на заявление главы офиса президента Украины Андрея Ермака о том, что в следующем году страна одержит победу и вернет себе Крым.

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Шеремет назвал слова Ермака полной ахинеей, которые не имеют ничего общего с реальностью. Он добавил, что жителей полуострова не напугать очередной попыткой военного шантажа со стороны горе-политиков.

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«Им стоило бы уже начать готовить план по включению Киева в состав Российской Федерации. Готов помочь с его составлением», — заявил депутат.

Он добавил, что любые малейшие попытки киевского режима заявить свои права на Крым обернутся для него невиданной катастрофой.

Про возвращение Крыма неоднократно заявлял президент Украины Владимир Зеленский. При этом он подчеркивал, что прекрасно понимает всю сложность и тяжесть борьбы за полуостров.