Мир 09 июля 2023, 23:34 Украине предрекли революцию в случае провала со вступлением в НАТО Экс-советник Кучмы Соскин: провал Украины со вступлением в НАТО может привести к революции РИА «Новости»

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Ложные надежны украинского президента Владимира Зеленского на членство страны в НАТО привели к серьезному расколу внутри страны. Об этом заявил бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube.

«Зеленский, не раскатывай губу, никакого НАТО тебе не будет. <…> Запад обдурил», — сказал Соскин.

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Зеленский, как отметил он, превратил страну в руины. Украинскому лидеру, по мнению Соскина, не стоило и пытаться получить членство в НАТО. В место этого Зеленскому следовало начать переговоры о прекращении огня. Соскин добавил, что украинцев уничтожают каждый день.

«Рейтинг Зеленского очень сильно падает, потому что все понимают, что он несет горе и не может ничего сделать», —сказал экс-советник бывшего президента страны.

Внутри Украины, по его словам, усиливаются противоречия. Это, как объяснил Соскин, происходит из-за тяжелого экономического и социального положения. В скором времени, как считает политик, это может привести к революции на Украине.

Страны-участницы НАТО согласовали единую позицию по будущему вступлению Украины в альянс. Как заявил генсек организации Йенс Столтенберг, новая формулировка по этому вопросу будет озвучена на предстоящем саммите альянса.