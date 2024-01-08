08 января 2024, 10:01
Украине предрекли разрыв с Западом из-за ударов по Белгороду
LCI: Запад может отказать Украине в помощи из-за ударов ВСУ по Белгороду
Запад может лишить Украину помощи, если ВСУ продолжат бить по Белгороду. Таким мнением поделилась международный обозреватель французского телеканала LCI Магали Барте.
«Если атаки по Белгороду будут нарастать, и все больше мирных жителей будут гибнуть, иностранным правительствам будет сложно соглашаться на продолжение финансовых связей с Украиной», — считает она.
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По словам журналистки, на Западе не поддерживают стратегию Украины, приводящую к гибели гражданского населения. Она признала, что при атаках ВСУ грань между мирными людьми и военными целями уже стирается. В столицах западных стран будут тщательно отслеживать происходящее, подчеркнула Барте. Она напомнила, что становится все сложнее согласовывать новые кредиты для Украины. В этих условиях продолжение ударов по Белгороду будет «риском» для ВСУ, предупредила она.
Украинские боевики атаковали центр Белгорода 30 декабря. Погибли 25 человек, еще более 100 получили ранения. Сегодня, 8 января, над Белгородской областью перехватили ракету ВСУ.
Запад
Украина
Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
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