Мир 08 января 2024, 10:01 Украине предрекли разрыв с Западом из-за ударов по Белгороду LCI: Запад может отказать Украине в помощи из-за ударов ВСУ по Белгороду РИА «Новости»

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Запад может лишить Украину помощи, если ВСУ продолжат бить по Белгороду. Таким мнением поделилась международный обозреватель французского телеканала LCI Магали Барте.

«Если атаки по Белгороду будут нарастать, и все больше мирных жителей будут гибнуть, иностранным правительствам будет сложно соглашаться на продолжение финансовых связей с Украиной», — считает она.

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По словам журналистки, на Западе не поддерживают стратегию Украины, приводящую к гибели гражданского населения. Она признала, что при атаках ВСУ грань между мирными людьми и военными целями уже стирается. В столицах западных стран будут тщательно отслеживать происходящее, подчеркнула Барте. Она напомнила, что становится все сложнее согласовывать новые кредиты для Украины. В этих условиях продолжение ударов по Белгороду будет «риском» для ВСУ, предупредила она.

Украинские боевики атаковали центр Белгорода 30 декабря. Погибли 25 человек, еще более 100 получили ранения. Сегодня, 8 января, над Белгородской областью перехватили ракету ВСУ.