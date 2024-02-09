Мир 09 февраля 2024, 16:41 Украине предрекли распад или смену власти на дружественную России Asia Times: США может ждать распад Украины или смена власти в ней piqsels

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Соединенным Штатам, возможно, придется столкнуться с распадом Украины или сменой власти в ней, и им уже сейчас нужно задуматься, как они будут выходить из этой ситуации. Таким мнением поделился старший научный сотрудник Центра политики безопасности Йорктаунского института Стивен Брайен в материале для Asia Times.

«Байдену, возможно, придется столкнуться либо с распадом Украины, поскольку она потерпит поражение, либо с заменой власти в Киеве на дружественную Москве», — заметил он.

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Поразмышлять о том, как действовать в этих случаях, пора и другим странам НАТО, считает Брайен.

Он указал на то, что снабжение Украины оружием может не сработать, особенно если пользоваться им станет некому.

В статье отмечается также, что в то же время украинские элиты имеют дело с другими проблемами: если из стран Североатлантического альянса не поступают миллиарды долларов, то становится нечем платить военным и госслужащим.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью «360» отметила. что США в предвыборный год «поставили все на Украину» и вопреки ожиданиям проиграли.