Мир 06 сентября 2023, 21:26 Украине предрекли проблемы с ремонтом западной техники Forbes: Украине не хватает мощностей для ремонта западной техники РИА «Новости»

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Украине не хватает мощностей для ремонта подбитой западной техники, дальше будет только хуже. Такое мнение высказал обозреватель Forbes Дэвид Экс, ссылаясь на военных экспертов.

«Украинцам требуются огромные партии запасных частей, чтобы они могли самостоятельно починить легко поврежденные автомобили», — процитировал автор статьи западных военных аналитиков.

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Обозреватель отметил, что эвакуационные машины и бригады на линии боевого соприкосновения становятся законной «добычей» для российской армии. На поле боя остается все больше подбитой западной бронированной техники, отметил Экс.

«Какими бы серьезными ни были сейчас потребности Украины в ремонте, они скоро станут еще хуже», — подчеркнул обозреватель.

Ранее в Сети появились кадры с уничтоженным британским танком Challenger 2, который до этого многие считали неуязвимым. Бронетехнику уничтожили в районе села Работино в Запорожской области.