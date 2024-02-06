Мир 06 февраля 2024, 10:48 Украине предрекли проблемы при затягивании принятия закона о мобилизации Репке: промедление с принятием закона о мобилизации несет угрозу для Украины РИА «Новости»

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Если власти Украины и дальше будут затягивать с принятием закона о мобилизации, российские войска будут все ближе подходить к республике. Об угрозах для ВСУ рассказал немецкий журналист Юлиан Репке в социальной сети Х (бывший Twitter).

Он отметил, что находится не в том положении, чтобы "призывать украинцев идти на убой". Однако по его словам, над ВСУ нависла серьезная угроза.

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«Я могу только сказать, что с военной точки зрения каждую неделю, проходящую без предложенной генеральным штабом мобилизации, российские силы приближаются все ближе к Киеву», — подчеркнул журналист.

Он напомнил, что с момента предложения украинскими военными призвать людей в ряды национальной армии прошло уже шесть недель. Однако руководство страны так и не приняло решение.

По словам главкома ВСУ Валерия Залужного, власти республики не в состоянии провести мобилизацию без «непопулярных мер». Он отметил, что Украина оказалась в трудном положении из-за несовершенной нормативно-правовой системы.