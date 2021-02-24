Украине предрекли проблемы из-за санкций против «Спортмастера»

Киев ввел санкции против сети магазинов «Спортмастер». Но это может принести Украине много проблем. Об этом рассказал политолог и экономист Тарас Загородний.

«Санкции против юрлиц — это старые украинские разборки, во время которых просто будут разрывать активы. На мой взгляд, гораздо больше проблем нам принесут санкции против „Спортмастера“», — сообщил он в беседе с изданием «Главред».

Загородний отметил, что оформлена компания спортивных магазинов в Сингапуре, несмотря на то, что руководят ею россияне.

«При этом Украина в свое время подписала соглашение о защите инвестиций. Таким образом, у Сингапура есть повод подать в суд на Украину, который он вполне может выиграть», — отметил эксперт.

Получается, что эти санкции «ударят по инвестиционной привлекательности» Украины. Как отметил экономист, это будет похоже на «лоббизм структур, которые пожелали вытеснить конкурентов из украинского рынка».

Украинские власти ввели санкции против сети магазинов «Спортмастер» из-за работы ретейлера в Крыму. Летом прошлого года в украинский МИД было направлено письмо о «противоправной» работе сети «Спортмастер» «на временно оккупированных территориях». Дипломаты несколько раз передавали ноты властям Сингапура, но они оставались без ответа.