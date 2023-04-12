Мир 12 апреля 2023, 17:45 Украине предрекли проблемы из-за отсутствия планов России проводить новую мобилизацию Exxpress: Украине грозят проблемы из-за отсутствия планов России по новой мобилизации Ministry of Defense of Ukraine

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Отсутствие у России планов по проведению новой волны частичной мобилизации свидетельствует о проблемах для украинской армии. На это обратили внимание в материале издания Exxpress.

«Заявления в Кремле о том, что российская армия способна противостоять ВСУ уже дислоцированными на Украине войсками, не обещает ничего хорошего для киевских властей», — отметили журналисты.

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По мнению авторов статьи, это означает, что команда Владимира Путина полностью контролирует происходящее в зоне боевых действий.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не обсуждали возможность начала новой волны мобилизации.

Также он отметил, что законопроект об электронных повестках и едином реестре военнообязанных необходим для эффективного ведения воинского учета, а не для начала мобилизационных мероприятий, писал RT.