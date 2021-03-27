Украине предрекли превращение в пустыню

На Украине вместо лесов и полей появятся пустыни, если власти не запустят программу декарбонизации, при которой снижаются выбросы углекислого газа. Об этом сообщил старший консультант Биоэнергетической ассоциации Украины Алексей Эпик.

По его словам, в 2020 году из-за засухи аграрии потеряли 200 тысяч гектаров кукурузы и 300 тысяч гектаров подсолнечника. Минэкономразвития пришлось снизить в августе 2020 года прогноз по сбору зерновых с 73,1 до 70 миллионов тонн.

«В будущем это прямой путь к деградации сельского хозяйства в южных регионах Украины. Как следствие — приближение продовольственного кризиса», — передал его слова 24-й канал.

Кроме того, эксперт уверен, что климатический кризис, спровоцированный выбросами в атмосферу, также грозит южным регионам Украины затоплением. По данным статистики Гослесагентства, в стране уже засохло около 5% всего лесного фонда.

Ведущий инфекционист украинского Минздрава Ольга Голубовская сообщила, что жители Украины самостоятельно покупают и используют для борьбы с коронавирусом препарат, который применяется в стране только при лечении животных, написало Ura.ru.