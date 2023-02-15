Мир 15 февраля 2023, 03:45 Украине предрекли превращение в пустыню из-за желания вступить в НАТО American Thinker: Украина рискует превратиться в пустыню из-за стремления в НАТО РИА «Новости»

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Украина может превратиться в пустыню из-за рвения властей страны вступить в НАТО. Об этом обозреватель Александр Марковский написал в статье для издания The American Thinker.

«Это стало ошибкой исторического масштаба. И по мере того, как это несостоявшееся государство с границами, проведенными Советским Союзом, тонет в крови и разрушениях, возникает предчувствие, что Украина превратится в пустыню на много лет вперед», — заявил он.

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По мнению Марковского, Украину можно считать продуктом геополитической инженерии России. Поэтому украинцы «заслуживают именно такое государство, которое они получили».

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Распад Советского Союза обернулся для Украины неудачами в экономическом и политическом планах. На это также повлияла попытка Киева разорвать связи с Москвой, резюмировал обозреватель.

Ранее новый президент Чехии Петр Павел заявил, что видит будущее Украины только в составе Евросоюза и НАТО, поэтому сегодня важно оказать полную поддержку будущему партнеру. Он напомнил, что его страна стала первой, кто начал поставки оружия для ВСУ.