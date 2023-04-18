Мир 18 апреля 2023, 09:07 Украине предрекли повторение Майдана после СВО Politico: Украину после СВО ждет новый госпереворот Викимедиа

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После окончания российской спецоперации Украину ждет новый государственный переворот. Таким мнением поделились собеседники европейского издания Politico.

«Люди будут с нетерпением ждать перемен. Они будут хотеть денег, справедливости и завершения реформы, которую они требовали еще в 2014 году, и они захотят этого как можно быстрее. Майдан может повториться», — отметил в беседе с журналистами бывший украинский министр, пожелавший остаться анонимным.

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Он добавил, что высокий рейтинг президента страны Владимира Зеленского связан в основном с текущим конфликтом, а после него упадет до показателей, которые наблюдались до начала спецоперации. Вновь вспомнятся его пустые обещания бороться с коррупцией. О том, что Зеленского ждет расплата за коррупционность режима и «авторитарный стиль правления», заявил и оппозиционный депутат из Львова Николай Княжицкий.

Депутат Верховной рады от партии «Голос» Инна Совсун также предупредила, что «приближается 10-летний рубеж, после которого украинцы склонны проводить Майдан». По ее словам, сформировавшиеся ожидания жителей будет сложно оправдать.