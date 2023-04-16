Мир 16 апреля 2023, 11:08 Украине предрекли потерю правобережных земель из-за претензий Польши Историк Назаров заявил о намерении Польши забрать территории правобережной Украины РИА «Новости»

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У Польши могут быть планы забрать себе территории правобережной Украины. Об этом сообщил член научного совета Российского военного-исторического общества доктор исторических наук Олег Назаров Ura.ru.

«Поляки могут вообще претендовать на исторически, так называемую, Правобережную Украину», — отметил эксперт.

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Он напомнил, что XVII веке, в период борьбы за эти территории между Московским государством и Речью Посполитой, поляки претендовали на всю Правобережную Украину. Историк обратил внимание, что очень многое будет зависеть от хода специальной военной операции на Украине.

Он подчеркнул, что на украинские земли претендуют также Венгрия и Румыния. По мнению Назарова, игроков слишком много, чтобы делать какие-то прогнозы, ситуация очень неопределенная.

По мнению политолога Натальи Ереминой, Польша может заполучить часть Украины без особых усилий.