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Украине предрекли потерю половины земель и конфликт до 2030 года

Nepszava: премьер-министр Венгрии Орбан оценил потери Украины в половину территории

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Развернувшийся конфликт на Украине затянется до 2030 года, а страна потеряет половину своих земель. Как сообщила газета Nepszava, такое заявление сделал премьер-министр Виктор Орбан на закрытой встрече с партией «Фидес».

Политик пояснил, что вмешательство стран Запада только усугубило конфликт — из локального он превратился в глобальный с полномасштабными боевыми действиями.

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«Конфликт на Украине грозит затянуться до 2030 года, и Киев по итогу может потерять треть или половину своей территории», — спрогнозировал Орбан.

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Премьер-министр Венгрии подчеркнул, что не намерен поддерживать новое продление санкций против России. По его словам, предстоящей зимой до 40% европейских заводов остановится из-за отсутствия энергии. Он добавил, что решение об ограничениях стало выстрелом себе в ногу.

Как сообщило «Утро.ру», по мнению Орбана, вина в глобальном экономическом кризисе лежит не только на Евросоюзе, но и США, которые давят на Россию санкциями, выдавливая с мировых рынков.

Премьер-министр Венгрии назвал главным условием мирного урегулирования ситуации на Украине переговоры между Россией и США. Он подчеркнул, что только договоренность двух ведущих мировых держав может привести к окончательному завершению конфликта.

Венгрия

Россия

Украина

Специальная военная операция РФ на Украине

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