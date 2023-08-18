Мир 18 августа 2023, 16:32 Украине предрекли потерю Одессы при отказе признать поражение Экс-разведчик США Риттер: Украина лишится Одессы, если не признает поражение РИА «Новости»

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Украина может лишиться контроля над Одессой, если президент страны Владимир Зеленский не признает поражение ВСУ. Таким прогнозом поделился бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Экс-военнослужащий ВС США отметил, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный бросает в бой последних людей. По мнению Риттера, скоро ВСУ потерпят поражение, поэтому вопрос в том, захотят ли украинские власти закончить конфликт с политической точки зрения.

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При отказе Украины сдаваться Россия может продолжить наступление и пойти на Одессу, если появится необходимость, указал бывший разведчик. Сейчас у российской армии есть все ресурсы, чтобы и дальше вытеснять противника из Донецкой Народной Республики и Запорожской области, обратил внимание Риттер.

«Если сейчас ставка киевского режима на контрнаступление не оправдается, а оно уже терпит крах, мы увидим все больше прорывов российских войск на линии фронта», — процитировал экс-разведчика RT.

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон говорил в интервью американскому журналисту Стивену Гарднеру, что Одесса исторически важна для России и имеет для нее большое значение. По словам Джонсона, у Вооруженных сил РФ есть военные мощности, чтобы дальше двигаться вперед.