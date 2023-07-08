Мир 08 июля 2023, 21:17 Украине предрекли потерю Одессы после саммита НАТО Полковник Макгрегор: провокационные решения саммита НАТО приведут к потере Украиной Одессы РИА «Новости»

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Экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что Украина может столкнуться с новыми территориальными потерями в случае провокаций НАТО в Вильнюсе. В интервью YouTube-каналу Judging Freedom Макгрегор назвал единственную причину, по которой российские войска не взяли еще под контроль этот город.

По его словам, президент России Владимир Путин в отличие от Запада не стремится к большей эскалации конфликта и защищает только российские территории.

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«Решение НАТО на предстоящем саммите может вынудить Путина пойти в активное наступление на Украине вплоть до Одессы. Он может это сделать, Россия обеспечена всеми необходимыми ресурсами для этого», — сказал американский эксперт.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в контактах с представителями США и европейских стран выступал за то, чтобы контрнаступление ВСУ началось раньше. Украинский лидер выразил благодарность США в оказываемой Украине поддержке.