24 февраля 2024, 21:25
Украине предрекли потерю южных территорий
Эксперт Алиев: Украина потеряет дополнительные территории в этом году
Украина лишится оставшихся под ее контролем территорий Донбасса и ряда других земель на юге до конца 2024 года. Такое предположение в интервью Sky News сделал британский эксперт Хусейн Алиев.
По его словам, Россия продемонстрировала оперативность в адаптации к боевым действиям, в том числе в плане обучения персонала. Что касается Украины, то, как отметил эксперт, промедление с производством боеприпасов и темпами мобилизации приведут к более серьезным территориальным потерям.
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Ранее полковник бундесвера в отставке Вольфганг Рихтер заявил, что победа ВСУ на поле боя невозможна, и Запад должен смириться с этой мыслью. По его словам, союзники Украины «должны попрощаться с риторикой о победе, которую поддерживает Зеленский».
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