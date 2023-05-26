Мир 26 мая 2023, 21:25 Украине предрекли потерю интереса США по сценарию Афганистана Экономист Сакс назвал кризис на Украине ловушкой США по сценарию Афганистана РИА «Новости»

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Власти США втянули Украину в конфликт, чтобы в дальнейшем бросить, как руководство Афганистана. Свои цели по удовлетворению задач оружейного бизнеса американцы удовлетворили, а теперь планируют захлопнуть свою ловушку. Об этом в интервью изданию Democracy Now заявил экономист Джеффри Сакс.

Он напомнил, что Россия много раз предостерегала США от расширения НАТО в страны Восточной Европы. Но тогда же на Белый дом давили предприниматели военно-промышленного комплекса, заинтересованные в принятии новых стран в состав блока и продажи им нового оружия.

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«Это был рефрен России в течение 30 лет, и все же мы не прислушались к нему. Это ужасно для Украины. Мы заманили еще одну страну в ловушку наших лоббистских кампаний, что похоже на то, как это сработало в Афганистане», — заявил Сакс.

Экономист отметил, что из-за раздутых расходов военного бюджета США оказались под угрозой дефолта по внешним долгам. Но ни республиканцы, ни демократы не предложили сократить эти расходы, из которого часть средств идет военную помощь Украине.

С требованием расширения военного производства к странам НАТО обратился генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. Он отметил, что государствам необходимо пополнить собственные арсеналы, но при этом не останавливать военную помощь для Украины.

Столтенберг подчеркнул, что на следующее заседание министров обороны стран НАТО пригласит представителей военно-промышленного комплекса США и Евросоюза для обсуждения деталей.