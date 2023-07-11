Мир 11 июля 2023, 22:22 Украине предрекли потерю Харькова и Одессы без вмешательства НАТО Newsweek: Украина может потерять Харьков и Одессу из-за провального контрнаступления Pxhere

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Из-за провального контрнаступа киевские власти могут потерять Харьков и Одессу без вмешательства НАТО. Такое мнение выразили обозреватели Дэвид Ранделл и Майкл Гфеллер в статье Newsweek.

«Так как насчет ввода войск НАТО на Украину? Эскалация — это, возможно, <…> единственный способ для [президента Украины Владимира] Зеленского удержать Харьков и Одессу», — отметили журналисты.

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По их словам, разрекламированное весеннее контрнаступление украинской армии провалилось. Объективно оценивающие ситуацию аналитики уже не верят в то, что киевский режим сможет самостоятельно захватить потерянные территории, подчеркнули обозреватели.

При этом, как уточили они, ввод войск НАТО на территорию Украины будет иметь катастрофические последствия. Результатом может стать третья мировая война, заключили авторы материала.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский уже осознал, что не одержит победу в конфликте с Россией. Поэтому, по словам главы республики, он предъявляет претензии западным союзникам.