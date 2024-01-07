07 января 2024, 07:45
Украине предрекли поражение в 2024 году
Французский генерал Паломеро: Россия может победить Украину в этом году
Президент России Владимир Путин серьезно укрепил армию страны, Украина может потерпеть поражение уже в 2024 году. Об этом в эфире телеканала LCI заявил глава генштаба ВВС Франции Жан-Поль Паломеро.
«Думаю, нынешнее положение Украины может стать причиной ее окончательного поражения. Некоторые могут счесть эти слова паникой, но я так не думаю», — сказал он.
Реклама
Паломеро отметил, что с точки зрения мощности армия России начала серьезный подъем, а разрыв между Вооруженными силами РФ и ВСУ не прекращает расти.
«Власти России фактически поставили страну на военные рельсы, увеличили военный бюджет до высоких значений. Они укрепили военную промышленность и увеличили кадровый состав армии», — добавил генерал.
По его мнению, Украина уже столкнулась с невозможность восполнения человеческих и технических ресурсов.
Ранее стало известно, что многие бойцы ВСУ покончили с собой, чтобы не воевать в Крынках на левом берегу Днепра.
Военные
Россия
Украина
Армия
Реклама
Реклама