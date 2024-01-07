Мир 07 января 2024, 07:45 Украине предрекли поражение в 2024 году Французский генерал Паломеро: Россия может победить Украину в этом году РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин серьезно укрепил армию страны, Украина может потерпеть поражение уже в 2024 году. Об этом в эфире телеканала LCI заявил глава генштаба ВВС Франции Жан-Поль Паломеро.

«Думаю, нынешнее положение Украины может стать причиной ее окончательного поражения. Некоторые могут счесть эти слова паникой, но я так не думаю», — сказал он.

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Паломеро отметил, что с точки зрения мощности армия России начала серьезный подъем, а разрыв между Вооруженными силами РФ и ВСУ не прекращает расти.

«Власти России фактически поставили страну на военные рельсы, увеличили военный бюджет до высоких значений. Они укрепили военную промышленность и увеличили кадровый состав армии», — добавил генерал.

По его мнению, Украина уже столкнулась с невозможность восполнения человеческих и технических ресурсов.

Ранее стало известно, что многие бойцы ВСУ покончили с собой, чтобы не воевать в Крынках на левом берегу Днепра.