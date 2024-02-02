Мир 02 февраля 2024, 14:27 Украине предрекли поражение, несмотря на отправку мощного западного оружия Responsible Statecraft: Украине не поможет победить даже мощное оружие Запада U.S. Navy

Читать 360tv в

Передача Украине более мощных западных вооружений не поможет ВСУ приблизиться к победе, поскольку Россия уже адаптировалась к их применению. Об этом заявил американский историк Марк Эпископос в статье для Responsible Statecraft.

«После двух лет жестоких боев, в которых Россия одерживает верх, ставки высоки как никогда, а цена за совершаемые ошибки потенциально катастрофична», — подчеркнул он.

Реклама

В России понимают, какие вооружения украинские власти могут получить от Запада. У страны достаточно времени, чтобы разработать тактику противостояния, добавил Эпископос.

Кроме того, рассуждения экспертов о нехватке боеприпасов у России в корне неверны, подытожил историк.

Западные СМИ неоднократно признавали, что ВСУ не смогут начать новое контрнаступление. The Wall Street Journal писала, что без поддержки США украинцам будет сложно удержать линию фронта.

Ранее в Минобороны заявили, что российские военнослужащие только в январе уничтожили свыше трех тысяч единиц техники ВСУ. ВС России перехватили и сохраняют инициативу на всех участках фронта.