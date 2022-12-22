Мир 22 декабря 2022, 04:24 Украине предрекли поражение из-за нехватки текущей военной помощи Sky News: западное оружие не спасет Украину от проигрыша в конфликте с Россией Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Запад предоставил Украине недостаточные объемы военной помощи. Поэтому Киев не сможет выиграть в противостоянии с Россией, сообщил британский телеканал Sky News.

По данным журналистов, Украина получила достаточное число вооружений для продолжения военного конфликта, но не для его завершения в свою пользу. Это значит, что западным странам нужно увеличить оказываемую Киеву военную помощь.

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Sky News также отметил, что российские позиции значительно повысились после объявления частичной мобилизации. Также на это повлияло назначение на должность командующего группировкой российских войск в зоне СВО Сергея Суровикина.

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Соединенные Штаты отправят Украине системы противоракетной обороны Patriot в рамках пакета военной помощи. Президент США Джо Байден сообщил, что отправка Киеву американских комплексов не является эскалацией конфликта.

Президенты Украины Владимир Зеленский впервые встретился с американским коллегой 21 декабря после начала спецоперации. Переговоры лидеров стран состоялись в Вашингтоне.