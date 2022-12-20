Мир 20 декабря 2022, 18:58 Украине предрекли поражение из-за большого количества потерь La Tribune: Западу нужно объяснить Украине невозможность победы из-за потерь РИА «Новости»

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США и странам Западной Европы необходимо убедить украинские власти, что в конфликте с Россией им победу не одержать. Об этом сказано в аналитическом материале французской группы Mars, который опубликовало издание La Tribune.

Авторы отметили, что, несмотря на бравурные заявления украинского командования о минимальных потерях среди военных, реальная ситуация складывается совсем иначе.

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«При таком высоком уровне потерь украинские силы никогда не смогут дать отпор Вооруженным силам России, которые могут проигрывать битвы, но победят по итогам конфликта», — сказано в тексте исследования.

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По мнению авторов материала, ключ к будущему Украины находится в руках российских властей. Выходом из ситуации они назвали возможности каждой стороны получить собственные гарантии безопасности.

Украина может их добиться со стороны Запада, если согласится с территориальными потерями 2014 года и откажется от вступления в НАТО. Россия хочет, чтобы Североатлантический альянс отошел дальше от ее границ.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что только в ноябре ВСУ потеряли более 8,3 тысячи человек личного состава. Также украинская армия лишилась 10 вертолетов, пяти самолетов, более 300 бронированных машин и 149 танков.