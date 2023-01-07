Мир 07 января 2023, 17:55 Украине предрекли поражение до получения нового оружия США Офицер США Риттер: Украина не успеет получить новое оружие до своего поражения Defense.gov

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Поставки на Украину новой американской военной техники бесполезны, потому что страна проиграет раньше, чем сможет ее использовать. С таким заявлением выступил офицер разведки американской морской пехоты в отставке Скотт Риттер в комментарии для YouTube-канала Judging Freedom.

Он пояснил, что время в данной ситуации полностью находится на стороне российских войск, которые готовы к боям уже в ближайшей перспективе. Белый дом не назвал сроков поставок нового оружия для ВСУ.

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«Россия готова к сражению до того, как хоть что-то из обещанного вооружения перейдет от фазы презентации в PowerPoint к поставкам на Украину», — заявил Риттер.

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Американский офицер добавил, что прежде чем перевозить оружие на Украину, его нужно проверить, привести в рабочее состояние и провести обучение военных, как его использовать. По мнению Риттера ждать появления на поле боя западной военной техники раньше апреля или мая не стоит.

Администрация президента США Джо Байдена в минувшую пятницу, 6 января, объявила о начале поставок новой военной помощи на Украину на общую сумму в три миллиарда долларов. В новый пакет войдут боевые машины пехоты Bradley, бронетранспортеры, армейские фургоны, гаубицы и боеприпасы.