Мир 09 апреля 2023, 03:47 Украине предрекли поражение даже в случае успешной попытки прорыва к Азовскому морю Подполковник США Дэвис: попытка выхода ВСУ к Азовскому морю приведет к поражению Украины РИА «Новости»

Читать 360tv в

Попытка ВСУ прорваться к Азовскому морю однозначно приведет к поражению Украины, армия страны потерпит крах и утратит способность воевать. О последствиях контрнаступления для Украины в статье для издания 19FortyFive рассказал подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.

«Жизнеспособность украинского государства вполне может зависеть от результатов этого наступления. Что, очевидно, беспокоит Киев, так это то, что если наступление провалится, они могут проиграть войну. Однако больше всего украинских лидеров должно беспокоить, что Украина, даже если и победит в текущем сражении, но в результате все равно проиграет в конфликте», — написал американский военный.

Реклама

В ходе контрнаступления Украины израсходует большую часть своих обученных и опытных боевых формирований. Вряд ли ВСУ удастся выиграть это наступление, скорее всего украинские боевики, без поддержки авиации и испытывающие нехватку боеприпасов, понесут большие потери и ничего не добьются.

Россия находится в более выгодном положении, вопреки предсказаниям западных аналитиков в начале спецоперации. ВС РФ используют инновационные боеприпасы для уничтожения натовской техники. Дэвис напомнил о дронах-камикадзе «Ланцет» и «Герань», которые хорошо зарекомендовали себя в зоне боевых действий.