Мир 20 января 2024, 07:34 Украине предрекли поражение без помощи США NBC News: помощники Байдена сообщили, что Украина проиграет без помощи США РИА «Новости»

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Украина проиграет на поле боя России в течение нескольких недель или месяцев, если американский конгресс не одобрит выделение новых средств киевскому режиму. Об этом представители президента Джо Байдена сообщили законодателям, написал телеканал NBC News.

«На закрытом совещании в среду помощники президента Джо Байдена прямо сказали законодателям, что если в ближайшие дни конгресс не разрешить выделение военной помощи Украине, то Россия победит в течение несколько месяцев или даже недель», — сообщили авторы материала.

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Спикер палаты представителей Майк Джонсон отмечал, что США не могут гарантировать Украине выделение военной помощи. По его словам, в Белом доме понимают важность финансирования киевского режима, но при этом напомнил об обязанности думать об американских налогоплательщиках.

Байден ранее предупреждал Республиканскую партию о неминуемой расплате в случае отказа выделить средства Украине.