Мир 08 сентября 2023, 07:34 Украине предрекли попадание в демографическую «спираль смерти» Академик Либанова: Украина может попасть в демографическую «спираль смерти» Freepik

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Украина может попасть в демографическую «спираль смерти» из-за сложившейся демографической ситуации. Об этом предупредила академик Элла Либанова из Национальной академии наук Украины. Ее процитировали в публикации британской благотворительной организации AOAV.

Либанова подчеркнула: главные опасения сейчас вызывает то, что многие украинки репродуктивного возраста уехали за рубеж.

«Если мы не сможем вернуть этих женщин, это будет серьезной проблемой. <…> Я думаю, что мы находимся в ситуации, когда население Украины может оказаться в „спирали смерти“», — сообщила она.

По словам ученого, в стране еще в 2001 году фиксировали самый низкий в мире уровень рождаемости. В 2019 году Украина занимала последнее место в Европе по этому показателю. А в этом и следующем годах демографы спрогнозировали снижение общего коэффициента рождаемости до 0,71. Если это действительно произойдет, Украина продемонстрирует самый низкий показатель, когда-либо зарегистрированный в мире.

Элла Либанова заметила, что и окончание конфликта не поможет восстановлению рождаемости.