Мир 28 ноября 2022, 05:11 Украине предрекли полный блэкаут без помощи Запада Минобороны Австрии: без помощи Запада Украина погрузится в темноту через несколько недель РИА «Новости»

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Украине грозит полный блэкаут через несколько недель, если Запад прекратит оказывать ей поддержку. Такое предположение сделал стратег министерства обороны Австрии, полковник Маркус Райснер в интервью ZDF.

«Если здесь не будет развернута мощная противовоздушная оборона, Украина через несколько недель погрузится в полную темноту», — отметил он.

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Райснер подчеркнул, что Запад недооценил возможности Москвы, а Киев оказался в уязвимом положении к воздушным ударам по инфраструктуре. Это произошло из-за того, что российские войска уничтожили треть систем ПВО Украины.

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Специалист также отметил, что с этим «почти невозможно что-то сделать» из-за большой территории Украины и множества объектов, которые нуждаются в защите.

Блэкаут на Украине наступил 23 ноября после ударов ВС России по энергосистеме страны. Это привело к временному отключению всех атомных электростанций, а также большинства тепловых и гидроэлектростанций.