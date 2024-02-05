Мир 05 февраля 2024, 01:20 Украине предрекли перенос столицы Экс-сотрудник Пентагона Брайен: столицу Украины перенесут во Львов Freepik

Читать 360tv в

После наступления российской армии столицу Украины могут перенести из Киева во Львов. Таким предположением бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен поделился в статье для Weapons and Strategy.

«Как только произойдет настоящий российский прорыв через нынешнюю линию соприкосновения, в результате которого украинские войска откатятся назад, правительству Зеленского будет практически невозможно выжить в Киеве», —сказал он.

Реклама

По слова Брайена, правительство Украины планируют переместить во Львов, который находится рядом с польской границей. В итоге для защиты украинского города привлекут поляков и их системы ПВО.

Эксперт также заметил, что ВСУ ограничены в своих возможностях из-за недостатка вооружения. Но главной проблемой являются потери среди личного состава, которые подрывают уверенность среди украинцев в том, что военные действия находятся под контролем властей страны.

Бывший разведчик ВС США Тони Шаффер ранее предположил, что Россия при желании может установить контроль над Одессой.